Epidemiologi v iskanje kontaktov s prvookuženim z novim koronavirusom v Sloveniji

Ljubljana, 5. marca - Po prvi potrditvi okužbe z novim koronavirusom v Sloveniji, bo danes za epidemiologe zelo deloven dan. Poskusili bodo namreč poiskati in se pogovoriti z vsemi, ki so bili v tesnejših stikih z okuženim Slovencem. Ta se je najverjetneje okužil v Maroku in je zdaj hospitaliziran na infekcijski kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.