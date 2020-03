Newyorške borze končale v zelenem

New York, 4. marca - Indeksi na newyorških borzah so si po torkovih strmih padcih nekoliko opomogli in so današnji dan trgovanja sklenili v zelenem. Razlog za to je po navedbah analitikov udaren nastop demokratskega predsedniškega kandidata Joeja Bidna na seriji strankarskih volitev na t. i. supertorek, poroča francoska tiskovna agencija AFP.