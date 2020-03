V Sloveniji potrjen prvi primer okužbe z novim koronavirusom (zbirno)

pripravil Blaž Mohorčič

Ljubljana/Rim/Peking/Budimpešta, 4. marca - V Sloveniji so nocoj potrdili prvi primer okužbe z novim koronavirusom. Število okužb po svetu se še naprej hitro povečuje, predvsem v Južni Koreji, Italiji in Iranu. Prva primera so zabeležili tudi na Madžarskem. Države medtem sprejemajo ukrepe za zagotovitev zadostnih zalog zaščitne opreme.