EU s svežnjem pomoči za Grčijo in svarilom, da nezakonitih prehodov meje ne bo tolerirala

Bruselj, 4. marca - Notranji ministri EU so danes na izrednem zasedanju v Bruslju podprli sveženj pomoči za Grčijo pri soočanju z novim migracijskim valom iz Turčije. Ob tem so posvarili, da nezakonitih prehodov zunanje meje unije ne bodo tolerirali, in poudarili, da je treba storiti vse, da se ne ponovi kriza iz let 2015 in 2016.