Demokratska predsedniška kampanja postala tekma med Bidnom in Sandersom

piše dopisnik STA iz New Yorka Robi Poredoš

New York, 4. marca - Po nizu zmag Josepha Bidna na supertorek, ko so potekale demokratske volitve v 14 ameriških zveznih državah, se je tekma za demokratskega predsedniškega kandidata praktično spremenila v dvoboj med nekdanjim predsednikom ZDA in senatorjem iz Vermonta Berniejem Sandersom.