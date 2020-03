Stoltenberg in Plenković o migrantski krizi in Afganistanu

Zagreb, 4. marca - Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg in hrvaški premier Andrej Plenković sta se danes v Zagrebu pogovarjala o migrantski krizi na jugovzhodnih mejah Evropske unije in umiku sil Nata iz Afganistana. Plenković je ocenil, da nevarnosti novega migrantskega vala ne bo, če bodo meje Bolgarije in Grčije neprepustne za migrante.