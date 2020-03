Na tovornem vlaku v glini skritih 30 tujcev, med njimi tudi otroci in noseča ženska

Dobova, 4. marca - Policisti Postaje mejne policije Dobova so v torek med kontrolo z glino natovorjenega vlaka, ki je z 20 zaprtimi vagoni pripeljal iz Srbije, odkrili 30 tujcev iz Iraka, Sirije, Irana in Afganistana. Zakopani v glini, kar je bilo življenjsko nevarno, so se poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Vse so predali Hrvatom.