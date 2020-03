Evroskupina pozorno spremlja vpliv koronavirusa na gospodarstvo

Bruselj, 4. marca - Finančni ministri evrskega območja skupaj z Evropsko komisijo, Evropsko centralno banko (ECB) in hrvaškim predsedstvom EU pozorno spremljajo gospodarske in finančne posledice širjenja novega koronavirusa. V tej luči pozdravljajo ukrepe držav EU za ustrezno zagotavljanje zdravstvene in socialne zaščite ter v pomoč prizadetim podjetjem in delavcem.