Manca Košir z novo pesniško zbirko srčnic

Ljubljana, 5. marca - Po pesniški zbirki Iz trebuha in neba iz leta 2018 se Manca Košir tokrat predstavlja z dvojezično zbirko Srčnice/Herzblätter. V ciklusih Ljubeznice, Svetlobnice, Smrtnice in Onostrančnice so nanizane srčnice. Izraz avtorica uporablja za duhovne drobce, ki jim, kot pravi, ne more reči pesmi, saj ni pesnica. Pod prevod se podpisuje Ivana Kampuš.