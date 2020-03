SBI TOP pridobil skoraj odstotek

Ljubljana, 4. marca - Na Ljubljanski borzi so danes prevladovala pozitivna gibanja. Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je porasel za 0,98 odstotka in se oblikoval pri 911,47 točke. Sklenjenih je bilo za skupaj 1,5 milijona evrov poslov, med delnicami v indeksu pa se lahko z najvišjo rastjo pohvalijo delnice Cinkarne Celje in Telekoma Slovenije.