Poslanci danes o noveli zakona o volitvah v DZ

Ljubljana, 5. marca - Državni zbor bo danes opravil splošno razpravo o predlogu novele zakona o volitvah v DZ. Pod njo se je podpisala skupina 59 poslancev LMŠ, SD, SMC, SAB, NSi, SNS in Levice ter poslanca narodnih skupnosti, ki predlagajo ukinitev volilnih okrajev in uvedbo relativnega prednostnega glasu. Za razpravo so predvideli nekaj manj kot sedem ur.