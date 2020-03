Svet za razvoj v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani potrdil program dela

Ljubljana, 4. marca - Svet za razvoj v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani je na današnji seji, ki se je je udeležila tudi kmetijska ministrica Aleksandra Pivec, potrdil program, časovnico in način dela. Program dela obsega šest ključnih tem, med njimi delovanje prehranske verige, kmetijstvo in vpliv na okolje ter nove tehnologije in inovacije v kmetovanju.