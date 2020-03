Ob dnevu inženirjev o pomenu integralnega projektiranja

Ljubljana, 4. marca - Slovenski inženirji današnji prvi svetovni dan inženirjev obeležujejo s strokovnim srečanjem v Ljubljani, katerega rdeča nit je integralno projektiranje in informacijsko modeliranje gradenj. To ustvarja transparentnost pri gradnji objektov z vidika financ, časa in vzdrževanja, so sporočili iz Inženirske zbornice Slovenije.