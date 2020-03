Pogrešana deklica med sprehodom odšla iz vrtčevske skupine in sama prišla domov

Kranj, 4. marca - Na območju Trstenika v Mestni občini Kranj je danes dopoldan med sprehodom vrtčevske skupine od vrtca do gozda izginila petletna deklica. Stekla je hitra iskalna akcija, v kateri je sodelovalo okoli 30 policistov in 100 prostovoljcev. V eni uri so deklico nepoškodovano našli doma, kamor je prišla v času iskalne akcije.