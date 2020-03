Kudiću za priznanje davčne utaje in pranja denarja šest let in pol zapora

Ljubljana, 4. marca - Nekdanji direktor podjetja Maxicom Zlatan Kudić, ki je bil tudi eden največjih davčnih dolžnikov v Sloveniji, je na ljubljanskem okrožnem sodišču danes priznal krivdo za očitana kazniva dejanja očitke davčne utaje in pranja denarja ter dobil šest let in pol zaporne kazni, poročata spletna portala 24ur in Slovenske novice.