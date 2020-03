Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 7. marca - Pri Cankarjevi založbi je izšel roman Številka 31328 grškega pisatelja Iliasa Venezisa, pri založbi Didakta pa roman francoskega nobelovca J.M.G. Le Clezia z naslovom Alma. Pri založbi Zala so izdali mladinsko detektivko Jaz, Watson in Jacquelinina omara španske avtorice Gemme Lienas, pri založbi Miš pa slikanico Ne misli na slona! Nine Mav Hrovat.