Najboljše izhodišče Pustertalu, oba slovenska kluba z domačo prednostjo

Ljubljana, 4. marca - Hokejisti v alpski ligi so danes končali drugi del tekmovanja, v katerem je šest najboljših ekip igralo za razvrstitev pred končnico. Na prvem mestu je končal Pustertal, slovenska predstavnika Sij Acroni Jesenice in SŽ Olimpija pa sta pristala na tretjem in četrtem mestu ter bosta imela na ta način prednost domačega terena v četrtfinalu.