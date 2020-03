Na celjskem sejmišču prihodnji teden sedem pomladnih sejmov

Celje, 4. marca - Na celjskem sejmišču bo med 13. in 15. marcem potekalo sedem pomladnih sejmov, in sicer 16. Altermed, 25. Flora, 5. Kulinart, 5. Festival kave Slovenija, 19. Poroka, 43. ApiSlovenija in nov sejem Svet ribolova. Na njih se bo predstavilo 440 neposrednih razstavljavcev, kar je nekaj več kot lani.