Za napovedovanje kompetenc prihodnosti ključno sodelovanje

Ljubljana, 4. marca - Napovedovanje kompetenc prihodnosti postaja vse bolj pomembno, saj bo gospodarstvo lahko le na ta način dovolj hitro sledilo hitremu razvoju tehnologij in vsega ostalega, so se strinjali udeleženci okrogle mize, ki jo je na to temo v Ljubljani pripravila Gospodarska zbornica Slovenije (GZS). Pri tem bo ključno sodelovanje vseh deležnikov.