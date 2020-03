Višegrajske države za zaščito zunanjih meja Evropske unije

Praga, 4. marca - Na izrednem zasedanju so se danes v Pragi sešli premierji držav višegrajske skupine, ki vključuje Češko, Slovaško, Poljsko in Madžarsko. Četverica premierjev je pohvalila ravnanje Grčije v trenutni krizi z nezakonitimi migracijami in se zavzela za zaščito zunanjih meja EU.