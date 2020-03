Janša nabira seznam kandidatov za ministre v svoji tretji vladi

Ljubljana, 4. marca - Kandidatna lista ministrov v novi vladi se popolnjuje. Mandatar za sestavo vlade in predsednik SDS Janez Janša se danes na to temo sestaja s prvaki koalicijskih partneric SMC, DeSUS in NSi. Tako je že dobil nekatera imena ministrskih kandidatov, čeprav vsi postopki potrjevanja v strankah še niso zaključeni.