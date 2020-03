SOS za okolje: Prve meritve kakovosti zraka v Spuhlji povzročile skrbi

Ptuj, 7. marca - Rezultati prvih meritev kakovosti zraka ob zelo obremenjeni cesti skozi Spuhljo pri Ptuju, kjer so nedavno postavili merilno postajo, so zaskrbljujoči. Kot je pokazalo prvo mesečno poročilo mariborskega oddelka Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, je bila januarja dnevna vrednost delcev PM 10 tam presežena kar 17-krat.