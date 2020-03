Radovljiška občina z novimi naložbami v prometno in komunalno infrastrukturo

Radovljica, 4. marca - Radovljiška občina v letošnjem letu načrtuje vrsto investicij. Med večjimi bodo izgradnja kolesarske povezave med Radovljico in Lescami, izgradnja cestne in komunalne infrastrukture ob nadgradnji železniške proge, energetska sanacija Osnovne šole v Lipnici, prva faza rekonstrukcije kompleksa kopališča in izgradnja kanalizacije na Lancovem.