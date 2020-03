Predlogu SDS o uvedbi naborništva le še načelna podpora DeSUS in SNS

Ljubljana, 4. marca - Predstavniki večine poslanskih skupin so na seji DZ izrazili odklonilno stališče glede predloga SDS o ponovni uvedbi naborništva. Da je predlog novele zakona o vojaški dolžnosti primeren za nadaljnjo obravnavo, so poleg predlagateljev ocenili le še v DeSUS in SNS. Tako bi lahko že v prvem branju končal zakonodajno pot.