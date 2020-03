Med najbolj zaupanja vrednimi Dončić, Samsung in Spar

Ljubljana, 4. marca - Revija Readers's Digest Slovenija je 14. leto zapored razglasila znamke, ki med Slovenci uživajo največ zaupanja. Med njimi so Volvo, Bosch, Samsung, Telekom Slovenije in Spar. Med najbolj zaupanja vrednimi osebnostmi so Luka Dončić, Vlado Kreslin in Ivo Boscarol. Raziskavo je opravil inštitut Mediana na reprezentativnem vzorcu 1000 posameznikov.