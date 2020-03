Ljubljana, 4. marca - Novinarska konferenca, na kateri bo gospodarski minister, ki opravlja tekoče posle, Zdravko Počivalšek razglasil rezultate ocenjevanja za pridobitev priznanja RS za poslovno odličnost za leto 2019, bo danes ob 17.30 in ne ob 17.00, kot so sprva napovedali, v Grand Hotelu Union na Miklošičevi 1, so sporočili iz agencije Spirit Slovenija.