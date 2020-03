Genesis po 13 letih na turnejo po Združenem kraljestvu

London, 5. marca - Britanski rockerji Genesis so se po 13 letih ponovno zbrali in napovedali turnejo po Združenem kraljestvu. Za turnejo, poimenovano The Last Domino?, imajo trenutno predvidenih deset koncertnih datumov v novembru in decembru. Pevec in bobnar Phil Collins je napovedal, da bodo odigrali mešanico uspešnic in nekaterih starejših skladb.