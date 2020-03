Slovenska vojska bo letos izvedla 17 vojaških vaj doma in 27 v tujini

Pivka, 4. marca - Slovenska vojska (SV) bo letos izvedla 17 vaj in 43 različnih usposabljanj v domovini ter se udeležila 27 vaj in 33 usposabljanj v tujini. Na njih bodo uporabljali tudi novo opremo, saj je lani SV za modernizacijo namenila več kot 30 milijonov evrov, posodabljanje pa nadaljujejo tudi letos, so povedali na današnji predstavitvi vaj.