Rdeče zore letos o povezovanju kolektivov v boju za enakost in enakopravnost

Ljubljana, 5. marca - Z odprtjem razstave Razkrivanje tančice tišine v Galeriji Alkatraz na Metelkovi se bo danes začel 21. feministični in kvirovski festival Rdeče zore. Letošnja izdaja, ki bo potekala do nedelje, 8. marca, bo osredotočena na povezovanja različnih, tako domačih kot mednarodnih kolektivov v boju za enakost in enakopravnost, piše v sporočilu za javnost.