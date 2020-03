Državni zbor dopolnil zakon o ustavnem sodišču

Ljubljana, 5. marca - Državni zbor je danes z 88 glasovi za in brez glasu proti sprejel dopolnitev zakona o ustavnem sodišču. Po novem se bo postopek ocene ustavnosti in zakonitosti, ki se bo začel na zahtevo tretjine poslancev, nadaljeval ne glede na morebitno prenehanje mandata katerega od poslancev, ki so podpisali zahtevo. Zakonsko dopolnitev je predlagala SDS.