Kolesarska karavana vse bolj pod vplivom novega koronavirusa

New York/Abu Dabi, 4. marca - Najvišja raven kolesarstva je vse bolj pod vplivom novega koronavirusa. Moštvi svetovne serije EF Pro Cycling in Israeli Start-Up Nation sta pred odpovedjo nastopanja na italijanskih in francoskih tleh, medtem ko so v Združenih arbskih emiratih potrdili še šest primerov novega koronavirusa pri osebju na dirki po ZAE.