Uvodni rezultati napovedujejo dober supertorek za Josepha Bidna

New York, 4. marca - Sobotna zmaga v Južni Karolini je glede na uvodne izide torkovih strankarskih volitev za izbiro demokratskega predsedniškega kandidata ZDA Josephu Bidnu dala velik zagon, saj so ga ameriški mediji razglasili za zmagovalca nemudoma po zaprtju volišč v Virginiji, Severni Karolini in Alabami.