Newyorške borze ponovno končale s padci

New York, 3. marca - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili s strmimi padci. Vlagatelji so namreč skeptični glede ukrepa ameriške centralne banke Federal reserve (Fed), da zaradi tveganj, ki jih predstavlja izbruh novega koronavirusa, zniža ključno obrestno mero za 0,5 odstotne točke, poroča francoska tiskovna agencija AFP.