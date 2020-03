Teheran, 3. marca - Iran je v prizadevanjih za zajezitev širjenja novega koronavirusa iz prenatrpanih zaporov začasno izpustil več kot 54.000 zapornikov. Izpustili so tiste zapornike, ki so bili na testu okužbe za virusom sars-cov-2 negativni, so sporočile iranske oblasti