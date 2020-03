Do nujno potrebnih sprememb v šempetrski bolnišnici tudi z dialogom

Šempeter pri Gorici, 3. marca - V. d. direktorja šempetrske bolnišnice Radivoj Nardin je na današnji seji sveta zavoda spregovoril o lanskem poslovanju in sanacijskih ukrepih. Lani je imela bolnišnica 2,84 milijona evrov izgube. Predsednica sveta zavoda Kristina Kuhanec Tratar je po seji povedala, da so spremembe nujno potrebne, da bi do njih prišlo, pa je potreben dialog.