Evropske borze v zelenem

London/Frankfurt/Pariz, 3. marca - Indeksi na pomembnejših evropskih borzah so današnje trgovanje končali v zelenem, a so v primerjavi z rastjo v začetku trgovanja precej izgubili. Na razpoloženje vlagateljev sta po navedbah analitikov vplivali odločitev ameriške centralne banke o znižanju ključne obrestne mere in izjava skupine G7.