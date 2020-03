Evroskupina o ukrepanju za omejitev vpliva koronavirusa na gospodarstvo

Bruselj, 4. marca - Finančni ministri članic območja evra bodo danes na izredni telekonferenci razpravljali o ukrepanju za omejitev vpliva koronavirusa na finance in gospodarstvo, potem ko so finančni ministri in guvernerji skupine G7 v torek potrdili zavezanost, da bodo uporabili vse primerne ukrepe za zaščito pred tveganji.