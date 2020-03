Objavljen četrti razpis za evropsko financiranje brezplačnega dostopa do spleta

Ljubljana, 3. marca - Objavljen je četrti javni razpis za vzpostavitev brezplačnih javnih dostopnih točk do brezžičnega interneta, nanj pa se lahko prijavijo tudi tiste občine, ki so bile doslej na razpisih neuspešne, so sporočili z ministrstva za javno upravo. Prijave bodo možne 17. in 18. marca, izbor pa bo potekal po sistemu kdor prvi pride, prvi melje.