EU v pomoč Grčiji pri varovanju meje s Frontexom in 700 milijoni evrov

Bruselj/Atene, 3. marca - Vodstvo EU je danes Grčiji obljubilo solidarnost in konkretno pomoč pri soočanju z novim migracijskim valom. Agencija za zunanje meje Frontex bo pomagala s plovili, helikopterjema, letalom ter sto varuhi meje na kopnem in morju. Grčija bo dobila tudi 700 milijonov evrov finančne pomoči in podporo v okviru mehanizma za civilno zaščito.