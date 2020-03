Kanadski raziskovalci: Kitajska je več tednov cenzurirala novice o koronavirusu

Ottawa/Peking, 3. marca - Kitajske oblasti so s cenzuro razprav na svetovnem spletu o novem koronavirusu začele tedne prej, preden so uradno objavile razsežnosti bolezni covid-19, ki jo povzroča novi koronavirus sars-cov-2, so ugotovili raziskovalci s kanadske univerze v Torontu. Kot so zapisali v danes objavljenem poročilu, se je cenzura začela že 31. decembra.