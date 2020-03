DZ pred glasovanjem o novem predsedniku vlade

Ljubljana, 3. marca - Pred skorajšnjim tajnim glasovanjem o kandidatu za novega mandatarja Janezu Janši so poslanci kar nekaj ur namenili razpravi o Janševi ustreznosti za ta položaj. Medtem ko so poslanci prihodnje opozicije kritični do njegovega preteklega delovanja, ga zlasti v SDS vidijo kot povezovalnega in vključujočega politika.