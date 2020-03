Newyorške borze po izjavi G7 spet v rdečem

New York, 3. marca - Tečaji delnic na newyorških borzah, ki so se v ponedeljek po več dnevih padcev zvišali, so danes ponovno v rdečem. Vlagatelje je izjava skupine G7, ki je sicer napovedala ukrepanje za omejitev vpliva izbruha koronavirusa na gospodarstvo, a ni bila konkretna, očitno razočarala, poročajo tuje tiskovne agencije.