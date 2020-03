Naziv Ona desetletja zdravnici Jožici Maučec Zakotnik

Ljubljana, 3. marca - Naziv Ona desetletja je prejela zdravnica Jožica Maučec Zakotnik, ki opozarja na preventivno vedenje in skrb za osebno zdravje. Med drugim je zaslužna za vzpostavitev programa Svit, ki skrbi za odkrivanje raka na debelem črevesu in danki. Trenutno vzpostavlja nacionalni program za duševno zdravje Mira, so zapisali pri časniku Delo.