Vrata odpira mednarodni sejem Dom

Ljubljana, 4. marca - Na Gospodarskem razstavišču bodo danes odprli 59. mednarodni sejem Dom. Do nedelje bo več kot 500 podjetij iz 29 držav predstavljalo storitve in izdelke, sistemske rešitve in napredne tehnologije za dom in gradbeništvo. Razstavljavci so iz Slovenije, Avstrije in Hrvaške, medtem ko je nastop sporazumno odpovedalo pet podjetij iz Italije.