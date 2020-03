Za razvoj zdravil in diagnostike za novi koronavirus v EU 90 milijonov evrov

Bruselj, 3. marca - Evropska komisija in farmacevtska podjetja bodo v okviru pobude za inovativna zdravila (IMI) v razvoj zdravil in diagnostike za novi koronavirus vložili 90 milijonov evrov. Polovico sredstev naj bi zagotovili v okviru programa Obzorja 2020, preostalih 45 milijonov evrov naj bi prispevala farmacevtska podjetja, so danes sporočili iz Bruslja