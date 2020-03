Italijanska vlada zaradi koronavirusa odredila omejitve števila smučarjev v gondolah

Rim/Cortina d'Ampezzo/Alta Badia/Trbiž, 3. marca - Italijanska vlada je zaradi širjenja novega koronavirusa preventivno odredila omejitve števila ljudi v gondolah in kabinskih žičnicah na smučiščih v zahodni slovenski sosedi. Po odloku vlade iz Rima so lahko te zapolnjene le do tretjine zmogljivosti. Smučarska sezona se sicer preveša v pozno fazo, zato se število smučarjev tako ali tako zmanjšuje.