Lindt lani povečal dobiček

Zürich, 3. marca - Švicarski proizvajalec čokolade Lindt & Sprüngli je lani ustvaril 512 milijonov švicarskih frankov (481 milijonov evrov) dobička, kar glede na leto prej pomeni 5,1-odstotno rast. V koncernu so lansko leto ocenili kot dobro, optimistični pa so tudi za letošnje, saj računajo z rastjo prihodkov v višini med pet in sedem odstotkov letno.