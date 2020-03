Helena Tahir za STA: Večina del izhaja iz portretov, ki sem jih risala na začetku

pogovarjala se je Ajda Rozina Zupančič

Ljubljana, 3. marca - V Mednarodnem grafičnem likovnem centru (MGLC) je do 8. marca na ogled razstava Nekje blizu mlade umetnice Helene Tahir. Ob nedavnem vodstvu in demonstraciji njene ustvarjalne metode je umetnica za STA spregovorila o odraščanju na Jesenicah, dolgotrajnosti njenega umetniškega postopka in možnostih uveljavitve ter zaslužka mladih ustvarjalcev.