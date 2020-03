Koordinacija veteranskih in domoljubnih organizacij za jasno obsodbo sovražnega govora

Ljubljana, 3. marca - Predsednik republike Borut Pahor je na vsakoletni pogovor sprejel predsednike veteranskih in domoljubnih organizacij. Gostje so Pahorju predali javni poziv za obsodbo sovražnega govora, predsednik pa jih je seznanil z lastnimi prizadevanji za ohranitev zgodovinskega spomina na dogodke, ki so utirali pot slovenski samostojnosti.