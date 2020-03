Na dražbi starih filmskih plakatov iztržili 165.000 funtov

London, 3. marca - Britansko podjetje W. E. Berry je od 20. let minulega stoletja tiskalo filmske plakate za velike filmske studie, kot so Disney, Universal, Columbia Pictures in Paramount. Na dražbi pred nekaj dnevi so nabor njihovih plakatov prodali za kar 165.000 britanskih funtov, kar je več kot trikratnik pred dražbo predvidenega izkupička.